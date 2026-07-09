На Ставрополье за минувшую неделю изменились цены на топливо Фото: Ольга ЮШКОВА.

За прошедшую неделю в Ставропольском крае подорожало топливо. Средняя стоимость бензина в регионе теперь составляет 73,19 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Северо-Кавказстата.

Все основные виды топлива подорожали и обходятся автомобилистам в 73,19 рубля за литр (+0,31%). Меньше всего изменения цен затронули бензин марки АИ-95 (+0,29%). Теперь он стоит 75,78 рубля за литр. АИ-98 – 98,46 рубля. За неделю стоимость выросла на 0,31%.

Сильнее всего подорожал бензин АИ-92 – на 0,34%. Его можно купить за 68,83 рубля. Также на 0,22% подорожало дизельное топливо, литр которого сейчас обойдется в 79,88 рубля.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru