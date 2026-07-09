На Ставрополье поддержали изменения в закон об объектах культурного наследия Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Государственная Дума России сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, разработанный по инициативе Думы Ставропольского края. Поправки касаются государственной охраны объектов культурного наследия и порядка их учета.

Новый закон меняет процедуру исключения объектов культурного наследия регионального и местного значения из Единого государственного реестра недвижимости. Теперь такие решения смогут принимать высшие органы исполнительной власти субъектов России, а не только Правительство РФ, как это было раньше.

При этом процедура останется под государственным контролем. Основанием для исключения объекта станет заключение государственной историко-культурной экспертизы, а решение необходимо будет согласовать с Министерством культуры России.

Кроме того, закон поможет устранить случаи, когда один и тот же объект одновременно числится в реестре как памятник федерального и регионального либо местного значения. Поправками также определено, какие сведения об объектах культурного наследия должны включаться в ЕГРН, и установлен порядок обмена информацией между органами охраны памятников и Росреестром.

Еще одно изменение касается документов. Вместо паспорта объекта культурного наследия будет использоваться выписка из реестра, что должно упростить оформление необходимых бумаг.

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