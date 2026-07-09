В честь Дня семьи, любви и верности семи парам в Невинномысске вручили медали

Фото: администрация города Невинномысска

Семи парам из Невинномысска вручили медали «За любовь и верность» и «За сохранение семейных ценностей» в честь Дня семьи, любви и верности. Награждение прошло в городском отделении ЗАГСа.

Общественную медаль «За любовь и верность» получили две семьи — Иван и Валентина Шарлаевы, а также Георгий и Валентина Шмитляйн.

Пяти семьям вручили медали «За сохранение семейных ценностей». Награды удостоились те пары, которые прожили вместе 50 и более лет. Премия, появившаяся в 2024 году по инициативе губернатора Ставрополья, сопровождается денежным поощрением в размере 100 тысяч рублей.

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