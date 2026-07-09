В хуторе Вязники на Ставрополье проверили воздух после пожара из-за падения БПЛА. Фото: минприроды СК

После пожара на промышленном предприятии в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставрополья специалисты проверили качество воздуха. По данным краевого министерства природных ресурсов, превышения допустимых концентраций вредных веществ не выявили.

Возгорание произошло утром 9 июля около 05:30 после атаки беспилотников. Сначала огонь охватил территорию предприятия, затем перекинулся на резервуары с горючими материалами. Из-за этого жителей ближайшей улицы временно эвакуировали, а на место направили дополнительные пожарные расчеты.

Позже губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пожар удалось локализовать. Сейчас специалисты продолжают ликвидировать оставшиеся очаги возгорания.

После происшествия инспекторы министерства природных ресурсов оперативно выехали на место. Лаборатория ведомства отобрала пробы воздуха, чтобы оценить экологическую обстановку.

«Лаборатория министерства уже взяла пробы воздуха. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано», – сообщили в краевом министерстве природных ресурсов.

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