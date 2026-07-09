Четыре проекта благоустройства завершили в Труновском округе Ставрополья. Фото: администрация Труновского округа

В Труновском округе Ставрополья завершили все проекты, запланированные на 2026 год по программе комплексного развития сельских территорий. В эксплуатацию ввели четыре объекта благоустройства.

В селе Донском рядом с мемориалом «Вечная Слава» появилась новая аллея Памяти. Здесь уложили брусчатку, установили скамейки и современное освещение.

В селе Безопасном завершили шестой и заключительный этап благоустройства центральной площади. В Труновском обустроили новую пешеходную дорожку на улице Гагарина, а в поселке имени Кирова отреставрировали памятный знак, посвященный основанию совхоза.

«Все запланированные на этот год объекты успешно завершены. В дальнейшем продолжим участвовать в программе», – рассказала глава Труновского округа Нина Аникеева.

Всего в этом году по программе комплексного развития сельских территорий в Ставропольском крае реализуют семь проектов. Помимо Труновского округа, работы также проходят в Красногвардейском, Изобильненском и Советском округах.

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