В Невинномысске гидрологическая обстановка остается стабильной. Фото: МКУ «Управление по ГО и ЧС»

Гидрологическая обстановка в Невинномысске и прилегающих территориях остается стабильной. По данным городской службы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, угрозы подтопления на утро 9 июля нет.

Специалисты продолжают контролировать ситуацию на основных гидротехнических сооружениях и реках. Расход воды на головном сооружении Невинномысского канала составляет 290 кубометров в секунду. Опасным считается уровень в 2250 кубометров в секунду.

На плотине Усть-Джегута расход воды зафиксирован на отметке 209,9 кубометра в секунду при критическом значении 570 кубометров. Также специалисты следят за уровнем воды на гидропосту в станице Зеленчукской. Сейчас он составляет 244 сантиметра, тогда как опасной считается отметка в 430 сантиметров.

По данным экстренных служб, на реках Зеленчук и Кубань сохраняется спокойная обстановка.

«По рекам Зеленчук и Кубань обстановка остается спокойной. Паводковая ситуация стабильна, проходит в штатном режиме. Угрозы подтопления нет», – сообщили в городской службе по делам ГО и ЧС.

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