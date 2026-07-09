На Ставрополье изъяли почти 1,4 тонны молочной продукции после проверок Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года в Ставропольском крае из оборота изъяли шесть партий молочной продукции общим весом 1387,4 килограмма. Такие данные привели в региональном управлении Роспотребнадзора по итогам проверок производителей и продавцов.

С начала года проверки прошли в отношении 62 предприятий, работающих с производством и реализацией молока и молочных продуктов. Всего специалисты изучили 544 пробы продукции. Нарушения по микробиологическим показателям выявили в 3,6% образцов. Еще 3,7% проб не соответствовали требованиям по идентификации и органолептическим характеристикам. Кроме того, нарушения маркировки обнаружили в пяти случаях.

Исследования показали, что по санитарно-химическим и радиологическим показателям вся проверенная продукция соответствовала нормативам. Также специалисты не нашли в образцах генно-модифицированных организмов, антибиотиков и пестицидов.

По каждому выявленному нарушению приняли меры в отношении производителей и продавцов. Из продажи изъяли шесть партий продукции общим весом почти 1,4 тонны.

Кроме того, в этом году Роспотребнадзор направил несколько исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей. Все они были удовлетворены. По одному из дел суд также обязал производителя прекратить деятельность по выпуску молочной продукции.

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