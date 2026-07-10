Член террористической ячейки в Ингушетии пытался подкупить полицейского

В феврале 2026 года фигурант передал должностному лицу органов внутренних дел 150 000 рублей в виде взятки. Фото: следком ингушетии.

В Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, подозреваемого в даче взятки сотруднику миграционной службы. По данным регионального управления СК России, мужчина заплатил инспектору отдела по вопросам миграции 150 тысяч рублей за оформление паспорта на имя другого человека.

Следствие установило, что инцидент произошёл в феврале 2026 года. Подозреваемый, уже находящийся под следствием по делу о пособничестве террористической деятельности и являющийся сторонником запрещенной в России экстремисткой организации, через посредника передал должностному лицу деньги. Взятка предназначалась за замену утраченного паспорта гражданина, который фактически отсутствовал при подаче документов и получении нового удостоверения личности.

По решению суда подозреваемый заключён под стражу. В отношении посредника также возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Оперативное сопровождение расследования обеспечивают сотрудники УФСБ России по Республике Ингушетия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии силовики обезглавили действующую по всей России секту радикалов. Задержали сразу 65 главарей международной террористической секты.

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