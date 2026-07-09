Бизнесмена в Кисловодске будут судить за полумиллионный долг сотрудникам

В общей сложности долг превысил 500 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора экспертной организации, обвиняемого в невыплате заработной платы. По данным прокуратуры Ставропольского края, в течение четырёх месяцев руководитель уклонялся от выплат семи сотрудникам.

Общая сумма задолженности перед работниками превысила полмиллиона рублей. В ведомстве отметили, что благодаря принятым мерам прокурорского реагирования долг перед персоналом был полностью погашен.

Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения по существу в Кисловодский городской суд.

Между тем, ранее сообщалось, что более 450 тысяч рублей долга по зарплате выплатили работникам в Ставрополе. Задолженность перед сотрудниками коммунальной организации погасили после проверки прокуратуры.

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