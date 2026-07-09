Более 100 человек эвакуировали в Гергебильском районе Дагестана из-за паводков

Без транспортного сообщения на текущий момент остаются 63 населенных пункта в 10 муниципальных районах. Фото: МЧС Дагестана

В Гергебильском районе Дагестана из-за резкого подъёма уровня воды в реке Каракойсу была проведена эвакуация более ста человек. По информации регионального правительства, среди эвакуированных – 34 ребёнка.

На территории района введён режим чрезвычайной ситуации. Благодаря своевременным действиям властей все люди были благополучно вывезены из опасной зоны и размещены у родственников.

Стихия затронула два населённых пункта: вода подтопила 14 частных домов и 18 приусадебных участков. Кроме того, из-за высокого уровня воды нарушено транспортное сообщение с 63 населёнными пунктами, расположенными на территории десяти муниципальных районов республики.

Напомним, днем ранее сообщалось, что в Кизилюртовском районе из-за ухудшения обстановки после сильного ливня была направлена дополнительная аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Дагестан в количестве 65 человек. Спасатели оснащены плавсредствами и всем необходимым оборудованием для срочной эвакуации людей из зоны подтопления.

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