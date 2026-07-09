В Дагестане увеличили выплаты бойцам при заключении контракта с Минобороны РФ

Региональная выплата составляет 2,7 млн рублей, а также дополнительно 400 тыс. рублей при назначении в подразделения резерва. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане увеличен размер единовременных выплат для граждан, заключающих контракт с Министерством обороны России и направляемых в подразделения резерва — теперь сумма достигает 4,1 млн рублей. Об этом информирует администрация главы республики.

Согласно этим данным, общий объём разовых выплат военнослужащим теперь варьируется от 3,6 до 4,1 миллиона рублей. Из них региональная часть составляет 2,7 миллиона рублей плюс дополнительные 400 тысяч рублей при зачислении в резервные подразделения.

Федеральная выплата установлена на уровне 400 тысяч рублей, а местные администрации городов и районов дополнительно выплачивают от 100 до 600 тысяч рублей. Ежемесячная зарплата военнослужащих начинается от 210 тысяч рублей. Таким образом, суммарный доход за первый год службы с учётом всех выплат составит не менее 6,1 миллиона рублей.

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