Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Режим беспилотной опасности сняли на Ставрополье 10 июля. Он действовал более четырех часов – с 04:07 до 08:20 утра. Об этом в своих соцсетях написал губернатор региона Владимир Владимиров:
«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности».
Экстренные службы не сообщали ни о каких происшествиях. Некоторое время после действия угрозы атаки БПЛА скорость мобильного интернета и связи может быть снижена.
Напомним, ранее, 9 июля, беспилотники атаковали промышленный объект в Шпаковском округе. После этого в хуторе Вязники начался пожар, который удалось локализовать лишь к обеду. Из-за угрозы распространения огня жителей домов, расположенных на ближайшей улице эвакуировали.
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