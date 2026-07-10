Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Часть Пятигорска останется без света 10 июля. Ограничения связаны с ремонтными работами в городских подстанциях, они затронут 11 улиц. В большинстве случаев электричества не будет около трех часов. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании.
С 13:30 до 16:30:
– улица Маршала Жукова (№ 2-18);
– улица Крутая (№ 1-35, № 2-36);
– улица Веселая (№ 2-12);
– улица Раздольная (№ 25-35, № 24-32);
– улица М. Бабаджаняна (№ 22-24);
– улица Привольная;
– улица Пихтовая;
– улица Ямская.
с 8:30 до 12:00:
– улица 7-я линия (№ 97-117);
– улица 6-я линия (№ 89-121, № 106-114);
– улица 2-й Юцкий спуск (№ 3-23, № 2-16).
Как только специалисты завершат ремонт, электричество вернется в дома местных жителей.
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