Часть Пятигорска останется без света 10 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Часть Пятигорска останется без света 10 июля. Ограничения связаны с ремонтными работами в городских подстанциях, они затронут 11 улиц. В большинстве случаев электричества не будет около трех часов. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании.

Где в Пятигорске не будет света 10 июля

С 13:30 до 16:30:

– улица Маршала Жукова (№ 2-18);

– улица Крутая (№ 1-35, № 2-36);

– улица Веселая (№ 2-12);

– улица Раздольная (№ 25-35, № 24-32);

– улица М. Бабаджаняна (№ 22-24);

– улица Привольная;

– улица Пихтовая;

– улица Ямская.

с 8:30 до 12:00:

– улица 7-я линия (№ 97-117);

– улица 6-я линия (№ 89-121, № 106-114);

– улица 2-й Юцкий спуск (№ 3-23, № 2-16).

Как только специалисты завершат ремонт, электричество вернется в дома местных жителей.

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