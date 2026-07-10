На Ставрополье определили подрядчика для контроля капремонта в 75 МКД Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае определили организацию, которая будет сопровождать капитальный ремонт 75 многоквартирных домов. Контроль затронет объекты в Ставрополе, Невинномысске, а также Изобильненском, Труновском, Андроповском, Благодарненском, Грачевском, Кочубеевском, Новоселицком, Красногвардейском и Новоалександровском округах.

Под строительным контролем окажутся 102 конструктивных элемента домов. Специалисты будут проверять качество ремонта крыш, фасадов, фундаментов, подвалов и внутридомовых инженерных систем.

Главная задача такого сопровождения – предотвращать нарушения во время выполнения работ. Эксперты контролируют соответствие материалов проектной документации, соблюдение технологии, объемы и качество каждого этапа.

Система контроля организована сразу на двух уровнях. Помимо независимых специалистов, за ходом работ следят сотрудники регионального оператора.

«Даже самый опытный подрядчик нуждается в профессиональном строительном контроле», – пояснили в фонде капремонта Ставропольского края.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru