Ставропольчанин из-за денег угрожал переломать руки и ноги подростку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Невинномысска из-за денег угрожал подростку переломами рук и ног. В суд направили дело по части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Обвиняемому грозит до четырех лет тюрьмы.

Как установили правоохранители, подросток подошел к фигуранту с просьбой уладить его конфликт с группой молодых людей. За такую услугу обвиняемый попросил две тысячи рублей, но на этом не остановился и запросил еще 25 тысяч рублей.

«Потерпевший взял деньги из накоплений матери и передал обвиняемому, однако тот потребовал принести ему на следующий день еще 25 тысяч рублей, угрожая при этом в случае невыполнения требований переломами рук и ног» – рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Подросток рассказал обо всем родителям, после чего они обратились в полицию. После выяснения всех обстоятельств уголовное дело с утвержденным обвинительным актом передали в Невинномысский городской суд для рассмотрения.

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