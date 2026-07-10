В выходные в Ставрополе пройдут продуктовые ярмарки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие выходные в Ставрополе вновь пройдут продуктовые ярмарки с товарами местных производителей. Торговля развернется 11 июля на улице Васильева, 35/1, а 12 июля – на площади 200-летия.

Покупателям предложат широкий выбор сезонной продукции. На прилавках будут свежие овощи и фрукты, ягоды, зелень, мясные и молочные продукты, хлеб, выпечка, растительное масло и бакалея.

Купить продукцию ставропольских фермеров можно не только по выходным. В городе продолжают работать вечерние торговые площадки. По вторникам и пятницам они открываются с 16:00 до 20:00 на улице Доваторцев, 13. По средам торговля проходит возле торгового центра на проспекте Российском, 19, а по четвергам – на улицах Пригородной, 215/1 и Доваторцев, 50/1.

Также продолжается акция по продаже овощей рядом с жилыми домами. Сейчас в разных районах города работают 76 точек, где плодовоовощную продукцию реализуют прямо с автомобилей. Узнать актуальный график работы торговых площадок и адреса можно на официальном сайте администрации Ставрополя.

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