Более 31 километра труб направили на Ставрополье на ремонт водопроводов. Фото: соцсети Владимира Владимирова

С начала 2026 года в Ставропольском крае для ремонта коммунальной инфраструктуры направили более 31 километра трубной продукции. Благодаря этому специалисты уже обновляют водопроводные сети на 54 объектах в разных территориях региона.

Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, краевой аварийный запас труб позволяет оперативно менять наиболее изношенные участки водопроводов и повышать надежность водоснабжения.

Самый большой объем работ сейчас выполняют в Новоалександровском округе. Там заменяют 6,6 километра сетей в Новоалександровске, а также в станицах Григорополисской и Воскресенской. В первую очередь специалисты ремонтируют аварийные участки под автомобильными дорогами, чтобы не пришлось вскрывать уже восстановленное покрытие. Одновременно в Новоалександровске завершается строительство дополнительной магистрали, которая должна улучшить давление воды в северной части города.

Еще 4,2 километра водоводов обновляют в Минераловодском округе. Более двух километров труб уже уложили в Новопавловске. В Пятигорске, Железноводске, Лермонтове и Кисловодске модернизировали около трех километров разводящих сетей, а в станице Воровсколесской Андроповского округа переложили километр уличного водопровода.

До конца лета специалисты планируют заменить еще три километра подающего водовода на село Саблинское в Александровском округе. Также работы продолжатся в Ипатовском, Петровском и Георгиевском округах.

«Такой подход позволяет повышать надежность водоснабжения в городах и селах края», – добавил губернатор Владимир Владимиров.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru