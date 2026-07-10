Две ставропольские семьи выиграли по пять млн рублей в президентском конкурсе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сразу две семьи из Ставропольского края стали победителями всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Каждая из них получила сертификат на пять млн рублей, который можно направить на улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе «Движения Первых».

Победителями стали семья Лопатиных из Ставрополя и семья Овечко из Георгиевского округа. Итоги конкурса подвели 8 июля в Москве, в День семьи, любви и верности.

Всего во втором сезоне конкурса приняли участие почти 200 тысяч семей из всех регионов России, а также родственники участников, проживающие в 82 странах мира. До финала дошли 328 команд из 85 регионов страны, а победителями признали только 60 семей.

Каждая из них получила сертификат на пять млн рублей. Деньги можно использовать для покупки дома или квартиры, погашения ипотеки либо внесения первоначального взноса за жилье. Кроме того, все семьи-финалисты отправятся в путешествия по России.

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