В Каспийске открылся обновленный офис ВТБ

Обновленное пространство стало соответствовать новым стандартам банка. Фото: предоставлено ВТБ

После реконструкции начало работу отделение ВТБ, расположенное в центре города по адресу: ул. Омарова, 1. Рядом есть ТРЦ, магазины, образовательные и медицинские учреждения, остановки общественного транспорта и парковка.

Увеличенная площадь офиса позволила создать комфортные условия для всех посетителей. Клиентам доступен полный комплекс финансовых продуктов банка. Консультации специалистов проходят в удобных зонах, оснащенных мягкой мебелью. Для конфиденциальных встреч предусмотрена переговорная комната. Также, в отделении организован бесплатный Wi-Fi. В зоне 24/7 установлены банкоматы с поддержкой операций по QR-коду.

«Мы продолжаем модернизировать сеть офисов банка в СКФО, чтобы обеспечить клиентам максимально комфортные условия. Офис расположен в центре Каспийска. Обновленное пространство стало соответствовать новым стандартам ВТБ. При этом учтена и региональная специфика Дагестана – для удобства посетителей предусмотрена молельная комната», – отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО – вице-президент банка.