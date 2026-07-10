На Ставрополье продлят запрет на въезд в леса еще на 20 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минприроды Ставропольского края ограничило въезд в лес еще на 20 дней. Сейчас запрет действует до 20 июля, однако уже готовится приказ о продлении этого срока. Такие меры связаны с противопожарным режимом, действующим на территории края.

«Просим граждан соблюдать особую осторожность при посещении леса, чтобы не спровоцировать чрезвычайную ситуацию», – напомнили в минприроды Ставрополья.

Ограничения распространяются в основном на водителей. Для них установили ограничительные шлагбаумы и перекопали 40 съездов. В лесах также появились аншлаги с информацией о правилах поведения на пожароопасной территории.

Напомним, в Ставропольском крае с 1 июля начал действовать особый противопожарный режим. Власти ввели дополнительные требования соблюдения безопасности на фоне жаркой и сухой погоды, которая повышает риск возгораний и лесных пожаров.

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