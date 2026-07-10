Более 220 фонарей заменили в Ставрополе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе заменили более 220 уличных фонарей на новое экономичное оборудование. Светильники заменили на участке от улицы Доваторцев до Л.Толстого.

«Специалисты заменили более 220 старых фонарей на улице Лермонтова на новое экономичное оборудование. Работы проводили на участке от улицы Доваторцев до Л.Толстого. Постепенно будем обновлять и другие линии уличного освещения в городе», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

В 2025 году на участке улицы Лермонтова от Ленина до Доваторцев уже обновили более 130 фонарей. Также в ходе работ заменили уличное освещение улице Мира от Достоевского до Доваторцев. Всего же в прошлом году специалисты обновили около 800 фонарей на порядка 15 километров линий уличного освещения.

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