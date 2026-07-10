Капремонт 39 школ и восьми детских садов проведут на Ставрополье в 2026 году. Фото: минобр Ставрополья

В Ставропольском крае в 2026 году капитальный ремонт проведут сразу в 39 школах и восьми детских садах. Работы уже идут в разных округах региона, а планы по обновлению образовательных учреждений сформированы и на следующий год.

Модернизация проходит в рамках национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья». В детских садах ремонт будет комплексным. Специалисты приведут в порядок все основные конструктивные элементы зданий – от фундамента и кровли до инженерных коммуникаций, а также заменят окна и двери.

«Крайне важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно и безопасно. Мы синхронизируем графики подрядчиков и стройнадзора, чтобы к сентябрю большинство учреждений встретили детей обновленной инфраструктурой», – сообщили в министерстве образования Ставропольского края.

Одновременно в регионе уже подготовили планы на 2027 год. Тогда капитальный ремонт проведут еще в 18 школах и восьми детских садах.

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