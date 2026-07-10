Мобильные бригады медиков приняли более 100 жителей двух сел на Ставрополье. Фото: минздрав СК

Жители сел Новоромановского и Петропавловского Арзгирского округа Ставрополья смогли получить консультации узких специалистов, не выезжая в краевые медучреждения. За два дня мобильная бригада краевой клинической больницы приняла 117 пациентов.

Прием вели гастроэнтеролог, невролог и офтальмолог. Кроме того, специалист ультразвуковой диагностики выполнил около 40 исследований. После обследований пациенты получили рекомендации по лечению, а также советы по правильному питанию, физической активности и здоровому образу жизни.

«Регулярные выезды мобильных бригад позволяют сделать специализированную медицинскую помощь доступнее для жителей отдаленных территорий. Благодаря современному оборудованию пациенты получают квалифицированную помощь рядом с домом», – сообщили в краевом минздраве.

С начала 2026 года мобильные бригады уже осмотрели около 34 тысяч жителей края. По итогам обследований врачи выявили более четырех тысяч различных заболеваний.

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