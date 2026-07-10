Ставропольца отправили в колонию за хищение более трех млн рублей соцвыплат Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жителя села Надежда Шпаковского округа Ставропольского края признали виновным в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. По данным правоохранителей, он незаконно получил из бюджета более трех млн рублей, предоставив ложные сведения о своем статусе.

В 2022 году мужчина обратился в краевое министерство ЖКХ и заявил, что является жителем Херсонской области, который был вынужден экстренно покинуть место постоянного проживания и переехать на Ставрополье. Для этого он использовал подложные документы.

После этого фигурант оформил субсидию на покупку дома в селе Надежда. Для получения выплаты он также использовал фиктивный договор. В результате ему удалось незаконно получить более 2,9 млн рублей субсидии, а также единовременную выплату. Общий ущерб бюджету превысил три млн рублей.

«Он признан виновным по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное в особо крупном размере)», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Суд назначил осужденному два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», – добавили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru