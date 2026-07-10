Фото: минприроды Ставрополья

Ставропольцам напомнили о правилах купания в летний сезон. Купание разрешено только в специально оборудованных местах. Несмотря на то что пик паводковой опасности пройден, уровень воды в некоторых реках остается высоким. Самыми опасными из них считаются реки Кубань, Кума, Подкумок, Калаус, Егорлык, Большой Зеленчук.

«Призываю купаться только в специально предназначенных для этого местах, где созданы условия для безопасного отдыха. И, конечно, следить за детьми во время отдыха у воды, – поделился министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Олег Безменов.

Напомним, что с открытия купального сезона постоянно обновляется список разрешенных мест для купания. Перед тем, как признать водоем безопасным для купания, специалисты проверили качество воды и состояние пляжей. Список из первых 14 мест опубликовали на Ставрополье 10 июня.

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