На Ставрополье с начала года построили более восьми тысяч новых квартир Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За первые пять месяцев 2026 года в Ставропольском крае ввели в эксплуатацию 8,1 тысячи квартир общей площадью 786,2 тысячи квадратных метров. По объему построенного жилья регион обеспечил более четверти всего строительства в Северо-Кавказском федеральном округе.

По данным Северо-Кавказстата, всего в СКФО за январь-май построили 3,015 млн квадратных метров жилья. На долю Ставрополья пришлось 26,1% этого объема.

Большую часть нового жилья возвели индивидуальные застройщики. Они построили 503,8 тысячи квадратных метров, что составляет 64,1% всего введенного жилья в регионе.

Самые высокие показатели зафиксированы в Ставрополе. В краевой столице ввели 260,5 тысячи квадратных метров жилья, или 33,1% от общего объема по региону. При этом доля индивидуального строительства в городе составила 26,6%. Кроме того, за январь-май объем строительных работ в Ставропольском крае достиг 58,2 млрд рублей.

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