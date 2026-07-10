В Кисловодске 139 выпускников сдали ЕГЭ на 80 баллов и выше Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кисловодске подвели итоги ЕГЭ 2026 года. Более четверти выпускников города показали высокие результаты – 139 школьников набрали от 80 баллов и выше по различным предметам.

Всего государственный экзамен в этом году сдавали 533 выпускника. Из них 43 человека смогли преодолеть отметку в 90 баллов, а три школьника получили максимальные 100 баллов.

Как рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев, самые высокие результаты выпускники показали по химии и биологии. Два ученика получили по 100 баллов за экзамен по химии, еще один – по биологии.

«Итоги ЕГЭ этого года подтверждают высокий уровень подготовки наших школьников. За каждым высоким баллом стоит большая работа самих ребят, их педагогов и родителей», – сообщил Моисеев.

По словам мэра, хорошие результаты выпускники показали также по русскому языку, профильной математике, обществознанию, английскому языку, истории, физике, географии и информатике.

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