Бесхозный водопровод на Ставрополье через суд обязали поставить на учет. Фото: прокуратура СК

Суд удовлетворил иск прокуратуры, которая потребовала поставить на учет бесхозный участок водопроводной сети в селе Левокумка на Ставрополье и обеспечить его надлежащее обслуживание.

Проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ провела Минераловодская межрайонная прокуратура. Выяснилось, что участок водопровода на улице Кривой до сих пор не оформлен в собственность и не стоит на кадастровом учете.

Речь идет о линейном объекте протяженностью 137 метров. Из-за отсутствия владельца сеть никто должным образом не обслуживал, что приводило к авариям и перебоям с водоснабжением. В результате нарушались права местных жителей на получение качественных коммунальных услуг.

После проверки прокуратура обратилась в суд с требованием обязать уполномоченные органы оформить водопровод и поставить его на соответствующий учет.

Требование прокурора удовлетворено, фактическое восстановление прав граждан – на контроле надзорного ведомства, – добавили в прокуратуре Ставрополья.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru