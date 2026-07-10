50 представлений и 19 исков стали итогом проверок СМИ Ставрополья в 2026 году

Краевой прокурор Юрий Немкин лично держит системную работу по отслеживанию публикаций в медиапространстве региона под постоянным контролем. Фото: прокуратуры СК.

По результатам анализа медиапространства Ставропольского края в 2026 году прокуратура инициировала надзорные действия по 463 материалам, опубликованным в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах, что позволило защитить права граждан в ряде важных областей. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Краевой прокурор Юрий Немкин лично контролирует систематическую работу по мониторингу региональных публикаций, считая анализ СМИ, интернет-ресурсов и мессенджеров эффективным способом обнаружения правонарушений, которые требуют прокурорского вмешательства.

Так, в течение прошедшего периода 2026 года сотрудники прокуратуры изучили информацию из 463 размещенных на различных платформах материалов. Такой масштаб проверок объясняется высоким уровнем цифровизации общества и растущим значением онлайн-коммуникаций для жителей региона.

Итоги надзорной деятельности оказались существенными. На основании сообщений из открытых источников было вынесено 50 представлений об устранении нарушений закона, а также направлено в суды 19 исковых заявлений. Свыше 20 должностных лиц получили официальные предупреждения о недопустимости нарушения прав ставропольчан.

Одним из наиболее показательных примеров стала ситуация с угрозой закрытия детского сада в Ставрополе. После проверки публикации, сообщавшей о незаконности планируемого решения, муниципальный чиновник получил официальное предостережение, благодаря чему учреждение продолжило функционировать.

Другой важный случай касался защиты трудовых прав. Проверка сведений о задержке зарплат на двух предприятиях края помогла добиться выплаты задолженности работникам на общую сумму более четырех миллионов рублей.

Также после обращения жителя в социальной сети в Петровском округе начались работы по ремонту медицинских учреждений и созданию условий доступности для людей с ограниченными возможностями передвижения.

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