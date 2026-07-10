На Ставрополье накануне профессионального праздника наградили работников почты

Почётные грамоты и благодарности получили 82 человека. Почётные грамоты и благодарности получили 82 человека

В Ставропольском крае состоялось торжественное мероприятие, посвященное предстоящему празднованию Дня российской почты. В рамках события 82 сотрудника отрасли были удостоены почетных грамот и благодарностей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики, промышленности и связи края Дмитрия Макаркина, в регионе функционирует 617 отделений почтовой связи, где трудятся более трех тысяч человек. Он рассказал, что благодаря усилиям каждого работника почта остается значимым элементом повседневной жизни жителей, особенно в сельской местности. Помимо традиционных услуг по доставке пенсий, пособий и корреспонденции, активно развиваются новые направления деятельности с внедрением цифровых технологий.

Напомним, ранее сообщалось, что завершился конкурс на разработку идеи логотипа к 250-летию Ставрополя. Голосование за лучшую работу завершится 16 июля.

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