Глава МЧС Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко ушел в отставку

Александр Голоколенко. Фото: МЧС по КЧР.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил в своих соцсетях, что руководитель Главного управления МЧС РФ по Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко покидает свой пост. Он объяснил это переходом на новую ответственную должность.

Голоколенко руководил республиканским управлением МЧС с 2020 года.

Александр Голоколенко родился в станице Сторожевая Зеленчукского района Карачаево-Черкесии. В структуре МЧС до назначения руководителя ведомства в КЧР он служил заместителем начальника Главного управления МЧС РФ по Ставропольскому краю, руководителем Центра по антикризисному управлению.

О новом месте работы Голоколенко не сообщается, также, как и о том, кто заступит на этот пост.

Напомним, ранее сообщалось, что У следственного управления СКР по Ставрополью появился новый заместитель. На должность назначили полковника юстиции Сергея Сумарокова.

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