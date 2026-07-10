В ГАИ Ставрополья рассказали водителям о правилах в очереди на заправках

Автовладельцев просят не создавать помех на дорогах. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Водителям Ставрополья, ожидающим своей очереди на автозаправках региона, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Госавтоинспекция региона призывает автомобилистов не парковаться в местах, где это запрещено разметкой или дорожными знаками, а также избегать блокировки перекрёстков, пешеходных переходов и выездов со дворов.

Как пояснили в ведомстве, по правилам дорожного движения водитель обязан включать аварийную сигнализацию в тёмное время суток для предупреждения других участников движения об опасности.

«Также необходимо иметь при себе и использовать световозвращающий жилет в вечерние часы. За пределами населённых пунктов его применение обязательно, иначе водителю грозит административный штраф», – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что шестилетний мальчик попал под колеса машины во дворе Ставрополя. Ребенка с ушибом ноги доставили в больницу после ДТП на улице Рогожникова.

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