В станице на Ставрополье по народному проекту завершается ремонт дороги

В станице Каменнобродской в рамках программы поддержки местных инициатив завершается ремонт дороги по ул. Комсомольской.
Подрядная организация обновляет покрытие на участке протяженностью 400 метров. Новый асфальт уже уложен, специалисты завершают работы по благоустройству. В финансировании проекта приняли участие краевой и муниципальный бюджеты, а также местные жители.
«В этом году реализуем 19 народных инициатив по улучшению инфраструктуры, 11 из них – «дорожные». Ремонт дорог идет в разных населенных пунктах в асфальтном и гравийном исполнении, – сообщили в пресс-службе администрации Изобильненского округа.
Всего на Ставрополье в этом году планируется реализовать 180 народных проектов в рамках местных инициатив.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru