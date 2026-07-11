В станице на Ставрополье по народному проекту завершается ремонт дороги

Новый асфальт уже уложен, специалисты завершают работы по благоустройству. Фото: администрация Изобильненского округа

В станице Каменнобродской в рамках программы поддержки местных инициатив завершается ремонт дороги по ул. Комсомольской.

Подрядная организация обновляет покрытие на участке протяженностью 400 метров. Новый асфальт уже уложен, специалисты завершают работы по благоустройству. В финансировании проекта приняли участие краевой и муниципальный бюджеты, а также местные жители.

«В этом году реализуем 19 народных инициатив по улучшению инфраструктуры, 11 из них – «дорожные». Ремонт дорог идет в разных населенных пунктах в асфальтном и гравийном исполнении, – сообщили в пресс-службе администрации Изобильненского округа.

Всего на Ставрополье в этом году планируется реализовать 180 народных проектов в рамках местных инициатив.

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