Порядка 140 га территорий обработали от клещей в Ставрополе

Клещ заползает на травинку и ждет, когда рядом пройдет человек или животное. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Порядка 140 га территорий обработали в Ставрополе от клещей. Среди них много парков, скверов и детских площадок. Как сообщает пресс-служба администрации города, акарицидную обработку проводят на Комсомольском пруду, на урочище «Корыта», в скверах «Ореховая роща» и «Землякам, погибшим при исполнении воинского долга», тропе здоровья и территории в районе мемориала «Холодный родник».

«В городе уже провели два этапа противоклещевой обработки общественных пространств, – рассказал глава Ставрополя Иван Ульянченко. – Прежде всего это места, где люди гуляют с детьми, отдыхают и занимаются спортом».

Также раствор распыляют на придомовых территориях, участках вдоль дорог к СНТ и ДНТ и придорожных полосах.

Между тем, ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, где на Ставрополье самые опасные клещи, какие болезни они разносят и почему их топят в спирте. А также где сейчас самые опасные места, как защитить себя и что делать при укусе.

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