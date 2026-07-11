На Ставрополье сняли режим ЧС после ликвидации пожара из-за БПЛА на промобъекте

Пожар ликвидировали, никто не пострадал. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Шпаковского муниципального округа Ставропольского края отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после того, как в ночь на 9 июля украинские БПЛА атаковали промышленный объект в границах хутора Вязники. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале окружной администрации.

Напомним, налет беспилотника произошел ночью 9 июля. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утром сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов, вследствие которого на территории предприятия вспыхнул пожар. Огонь распространился и добрался до емкостей с легковоспламеняющимися веществами, что потребовало эвакуации местных жителей, а также переброски дополнительных пожарных расчетов.

Тушение заняло почти сутки. В итоге пожар ликвидировали, никто не пострадал. Но для устранения последствий понадобилось вводить режим ЧС.

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