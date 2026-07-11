Космонавт Сергей Волков приехал на реабилитацию в медцентр Кисловодска

Курс направлен на поддержание физической формы после экстремальных нагрузок. Фото: соцсети главы города.

Космонавт Сергей Волков выбрал знаменитый кисловодский курорт, чтобы прийти в норму после серьёзных перегрузок. Его персональная программа направлена на то, чтобы поддержать тело в тонусе, не потерять координацию и восстановить нервную систему.

Как сообщил в своих соцсетях глава Кисловодска Евгений Моисеев, местные врачи владеют уникальными методиками, позволяющими людям экстремальных профессий сохранять активность долгие годы.

Между тем, недавно город-курорт вошёл в пятёрку лучших мест для лечебно-профилактического отдыха в стране летом.

Напомним, ранее сообщалось, что известный композитор и певец Сосо Павлиашвили пожертвовал миллион рублей на храм в Кисловодске. Средства направят на строительство духовного и культурного объекта на Артиллерийской горке.

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