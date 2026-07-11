Сразу три ставропольских города попали в рейтинг самых знойных мест России

Жара накрыла Ставропольский край Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жара накрыла Ставропольский край, но особенно знойным выдалось 10 июля для жителей Минеральных Вод, Светлограда и Дивного. Именно эти населённые пункты оказались в числе самых жарких мест России по версии сайта о погоде и климате. Минеральные Воды с температурой плюс 50 градусов заняли второе место в рейтинге, а Светлоград и Дивное с показателем плюс 49 – четвёртое и пятое места соответственно.

Важно отметить, что речь идёт об эффективной температуре на солнце, а не о показаниях обычного термометра. Данный индекс отражает то, насколько жаркой воспринимается погода человеком с учётом реальной температуры воздуха, ветра и влажности.

Абсолютным лидером жары в стране стал город Лиман Астраханской области, где зафиксировали плюс 51 градус. Замыкает десятку самых горячих мест в России город Комсомольский в Калмыкии с показателем плюс 48 градусов.

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