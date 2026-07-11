В Ставрополе сотрудники ГАИ выявили 63 нарушения ПДД за несколько часов рейда

33 протокола составлено за тонировку стёкол. Фото: ГАИ СК

В Ставрополе продолжаются мероприятия по профилактике нарушений правил дорожного движения. В течение первых часов работы оперативного рейда полицейскими было задокументировано 63 административных правонарушения.

По данным регионального управления Госавтоинспекции, наибольшее количество протоколов (33) связано с управлением транспортными средствами со стеклами, светопропускаемость которых не соответствует нормативам. Также пресечены факты управления автомобилем в состоянии опьянения, выезда на полосу встречного движения и несоблюдения сигналов светофора.

Отдельно отмечается работа по выявлению фактов неисполнения административного законодательства (неуплата штрафов) и обеспечению безопасности несовершеннолетних пассажиров. По результатам проверки технического состояния транспортных средств девять автомобилей были отстранены от участия в дорожном движении до устранения неисправностей. Руководство ведомства сообщило о планах сделать практику подобных массовых проверок постоянной.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru