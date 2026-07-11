В ставропольском зоопарке появились малыши яков, лани и маралов

Малыши уже с любопытством подходят к краю вольера, чтобы познакомиться с людьми. Фото: пресс-служба ставропольских парков.

В зоопарке парка Победы Ставрополя лето ознаменовалось настоящим бэби-бумом. На свет появились детёныши у маралов, европейских ланей, яков, камерунских коз и альпак.

Маралы стали родителями одной маленькой самки. По словам сотрудников зоопарка, отец пока ведёт себя миролюбиво, но вскоре проявит свойственный виду инстинкт защиты территории и семьи. Опытные мамы – европейские лани – принесли каждая по одному здоровому и активному малышу. Детёныши уже перестали сторониться посетителей и помимо материнского молока с удовольствием пробуют специальный корм.

У возрастной пары яков тоже родился теленок. Несмотря на то что малышу всего чуть больше месяца, у него уже прорезались рожки. Примерно месяц назад своё потомство дали и камерунские козы – сразу два очаровательных козлёнка пополнили семейство.

В стае из пяти альпак одна самка родила малыша, который оказался самым общительным и контактным среди всех животных группы. Кроме того, коллекция зоопарка недавно пополнилась новыми обитателями – сурками-байбаками и сервалами.Все новые обитатели зоопарка чувствуют себя замечательно. Они активны и с радостью подходят к краю вольера, чтобы познакомиться с людьми.

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