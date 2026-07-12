Жара и гроза: какая погода ждет ставропольцев в ближайшее время

В ближайшие дни на Ставрополье будет душно Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жара, которая пришла на Ставрополье, задержится как минимум на несколько дней. По данным краевого Гидрометцентра, в воскресенье, 12 июля, температура поднимется до плюс 29-32 градусов. Осадков не ожидается. Поможет чуть легче переносить духоту северо-западный ветер. Его скорость составит 6-11 м/с.

В ночь на понедельник, 13 июля, ожидается плюс 17-22 градуса, днем столбики термометров достигнут отметок 27-32 градуса. Ветер сохранится на прежнем уровне, но в регион придут кратковременные дожди с грозой, которые сохранятся в течение ночи и следующего дня. Местами пройдут ливни.

Вторник, 14 июля, станет чуть менее жарким. Синоптики прогнозируют до плюс 24-29 градусов.

Ранее климатолог Михаил Юлкин предупредил, что экстремальная жара все чаще будет накрывать Россию и объяснил, вернется ли планета к прежнему климату.