Врачи и спасатели научат ставропольцев оказывать первую помощь детям 17 июля

Среди прочего родители освоят прием Геймлиха Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе для родителей проведут бесплатный мастер-класс по оказанию первой помощи детям. Занятие организуют врачи медицинской семейной сети совместно со специалистами городской Службы спасения. Участникам расскажут, как действовать, если ребенок подавился, получил ожог, ушиб или столкнулся с аллергической реакцией. Также разберут алгоритмы помощи при утоплении, тепловом ударе и укусах насекомых.

Особое внимание уделят практике. Под руководством специалистов родители освоят прием Геймлиха (экстренная мера для спасения подавившегося человека), основы сердечно-легочной реанимации, научатся накладывать повязки и узнают, как правильно действовать при анафилактическом шоке.

Мастер-класс состоится 17 июля 2026 года в 12:00 по адресу: проспект Кулакова, 27А (ТЦ «Юность», 2 этаж). Для участия нужна предварительная запись по телефону (8652) 22-12-12.