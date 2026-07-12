«Прошу полный игнор»: глава Кисловодска рассказал, почему за него не надо голосовать

Мошенники пытались действовать от лица главы Кисловодска Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольские пользователи соцсетей знатно удивились: в Телеграме появился еще один чат, связанный с главой Кисловодска Евгением Моисеевым. Там стали появляться призывы голосовать за него в конкурсе на лучшего мэра города.

В официальном канале политика появилась запись, объясняющая, что это все мошеннические уловки:

«Прошу всех ответить полным игнором. Все знают, где со мной общаться».

Кстати, когда экс-глава Невинномысска Михаил Миненков опубликовал в соцсетях информацию об уходе с поста, пользователи сразу предположили, что канал взломали. Но вскоре информация подтвердилась.

Раннее сайт KP.RU публиковал 8 шагов, чтобы вернуть взломанный аккаунт и не дать мошенникам обобрать вас и ваших друзей.