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НовостиОбщество12 июля 2026 9:56

«Прошу полный игнор»: глава Кисловодска рассказал, почему за него не надо голосовать

Мэр Кисловодска опроверг, что создал чат для голосования за себя
Анна ЕГОРОВА
Мошенники пытались действовать от лица главы Кисловодска

Мошенники пытались действовать от лица главы Кисловодска

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольские пользователи соцсетей знатно удивились: в Телеграме появился еще один чат, связанный с главой Кисловодска Евгением Моисеевым. Там стали появляться призывы голосовать за него в конкурсе на лучшего мэра города.

В официальном канале политика появилась запись, объясняющая, что это все мошеннические уловки:

«Прошу всех ответить полным игнором. Все знают, где со мной общаться».

Кстати, когда экс-глава Невинномысска Михаил Миненков опубликовал в соцсетях информацию об уходе с поста, пользователи сразу предположили, что канал взломали. Но вскоре информация подтвердилась.

Раннее сайт KP.RU публиковал 8 шагов, чтобы вернуть взломанный аккаунт и не дать мошенникам обобрать вас и ваших друзей.