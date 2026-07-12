«Прошу полный игнор»: глава Кисловодска рассказал, почему за него не надо голосовать

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Ставропольские пользователи соцсетей знатно удивились: в Телеграме появился еще один чат, связанный с главой Кисловодска Евгением Моисеевым. Там стали появляться призывы голосовать за него в конкурсе на лучшего мэра города.
В официальном канале политика появилась запись, объясняющая, что это все мошеннические уловки:
«Прошу всех ответить полным игнором. Все знают, где со мной общаться».
Кстати, когда экс-глава Невинномысска Михаил Миненков опубликовал в соцсетях информацию об уходе с поста, пользователи сразу предположили, что канал взломали. Но вскоре информация подтвердилась.
Раннее сайт KP.RU публиковал 8 шагов, чтобы вернуть взломанный аккаунт и не дать мошенникам обобрать вас и ваших друзей.