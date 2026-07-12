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НовостиОбщество12 июля 2026 12:50

Из-за незаконной продажи бензина на АЗС Пятигорска началась проверка

Очевидцы сняли, как топливо отпускают с нарушением лимитов
Анна ЕГОРОВА
Руководство АЗС проведет проверку. Фото: соцсети Дмитрия Ворошилова

Руководство АЗС проведет проверку. Фото: соцсети Дмитрия Ворошилова

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов прокомментировал появившиеся в соцсетях видеоролики. Пользователи сообщили, что на городских автозаправочных станциях нарушаются установленные ограничения – не более 30 литров в бак и запрет на заправку в канистр и бочки.

По ситуации на улице Захарова мэр пояснил: там заправляют спецтранспорт – машины полиции, скорой помощи и пожарные. А вот с заправкой на улице Ермолова надо разобраться:

«Руководство АЗС проведет проверку и привлечет сотрудника к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения. Если сетью установлена внутренняя норма, она должна действовать для всех».

Ранее губернатор Ставрополья обратил внимание на бензин по 130 рублей за литр и заявил, что людей нужно приводить в память.