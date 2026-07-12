Бастрыкин вступился за ребенка-инвалида со Ставрополья

У ребенка-инвалида из Светлограда есть сразу несколько проблем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

К ситуации с нарушением прав ребенка-инвалида на Ставрополье подключился Следственный комитет России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Олегу Сидорову предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

«В социальных медиа сообщается, что в Светлограде ребенку-инвалиду не оказали надлежащую помощь в одном из медицинских учреждений. Также семья, в которой воспитывается ребенок, нуждается в улучшении жилищных условий», – сказано в публикации пресс-службы Следкома.