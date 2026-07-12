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НовостиОбщество12 июля 2026 11:35

Бастрыкин вступился за ребенка-инвалида со Ставрополья

Следователи проверят информацию о нарушении прав несовершеннолетнего
Анна ЕГОРОВА
У ребенка-инвалида из Светлограда есть сразу несколько проблем

У ребенка-инвалида из Светлограда есть сразу несколько проблем

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

К ситуации с нарушением прав ребенка-инвалида на Ставрополье подключился Следственный комитет России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Олегу Сидорову предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

«В социальных медиа сообщается, что в Светлограде ребенку-инвалиду не оказали надлежащую помощь в одном из медицинских учреждений. Также семья, в которой воспитывается ребенок, нуждается в улучшении жилищных условий», – сказано в публикации пресс-службы Следкома.