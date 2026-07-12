Девять магнитных бурь прогнозируется на Ставрополье во второй половине июля

Многие люди реагируют на магнитные бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Метеочувствительным ставропольцам посоветовали приготовиться: на вторую половину июля придется сразу девять магнитных бурь. Но не все ученые согласны с этим прогнозом.

По данным портала Time-in, геомагнитные колебания в 3-5 баллов по восьмибалльной шкале ожидаются:

вечером 15 и 16 июля (малые), 17 июля (слабые), вечером 21 и 22 июля (умеренные), 23 июля (малые), 24 и 25 июля (слабые), вечером 31 июля (малые).

По информации же Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитосфера до конца месяца будет спокойной, не более 2-4 пунктов по шкале от 0 до 9. О слабой магнитной буре класса G1 можно говорить, если суточный геомагнитный индекс Kp дойдет до 5. Именно такую бурю зафиксировали на Ставрополье 12 июля 2026 года.

О том, как пережить магнитную бурю без таблеток и почему ставропольцам это сделать легче других, в эфире Радио «Комсомольская правда - Ставрополь» (105.7 FM) рассказал врач-невролог Арсен Магомедов.