Маршрутчики Кисловодска получат преференции при заправке

Несмотря на трудности с обеспечением топливом, общественный транспорт Кисловодска функционирует без сбоев Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске решили поддержать перевозчиков. Несмотря на сложную ситуацию с бензином, общественный транспорт все это время функционировал без сбоев, заправляясь в общем порядке. Теперь, чтобы автобусы и дальше следовали строго по расписанию, вводится система приоритетного обеспечения топливом общественного транспорта (как и спецтехники).

В администрации города поблагодарили перевозчиков и сотрудников управления городского хозяйства за совместную работу и постоянный мониторинг ситуации для своевременного принятия решений для поддержания надежной работы транспортной сети города-курорта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что из-за незаконной продажи бензина на АЗС Пятигорска началась проверка. Заправщик нарушил действующие ограничения при продаже бензина.