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НовостиОбщество12 июля 2026 15:41

Ущерб на 40 млн рублей предотвратила противоградовая служба Ставрополья

Специалисты помогли избежать повреждения 580 га земли
Анна ЕГОРОВА
Задача противоградовой службы – сокращение площади и продолжительности выпадения льдинок

Задача противоградовой службы – сокращение площади и продолжительности выпадения льдинок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольская военизированная служба Росгидромета сообщила о результатах своей работы. Последнее воздействие на многоячейковый неупорядоченный процесс средней мощности проводилось 10 июля с 20:21 до 20:48.

Специалисты израсходовали 45 противоградовых изделий «Алазань-6»:

«По данным визуальных наблюдений личным составом пунктов воздействия и по радиолокационным данным выпадение твердых осадков на защищаемой территории не отмечалось. На прилегающей территории они возможно достигли поверхности земли в Кочубеевском и Шпаковском муниципальных округах, а также на территории КЧР».

В Ставропольской ВС отметили, что в тот день было предотвращено градобитие на площади 580 га. Экономический эффект от противоградовых операций составил 38,3 млн рублей.

Подробнее о том, как работает противоградовая служба края и почему она лучше, чем в Европе, читайте в материале «КП-Северный Кавказ».