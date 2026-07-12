Трехдневное отключение света анонсировали жителям Ставрополя

Отключение – плановое Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

«Горэлектросеть» предупредила, что с 13 по 16 июля 2026 года в ряде микрорайонов Ставрополя пройдут плановые ремонтные работы. Это повлечет отключение электроэнергии по следующим адресам:

13 июля, понедельник: улицы Анджиевского (№5-49, 10-34), Бабушкина (№25-45, 18-36), Пограничная (№13-35, 16-32), Целинная (№5-49, 6-36) – с 9 утра до 16:30;

13-14 июля, понедельник-вторник: улица Машиностроителей – с 8:30 до 16:30;

13, 14 и 16 июля, понедельник, вторник и четверг: улицы 8 Марта (№3/1, 2-8, 12-46), Пушкина (№35-59, 42-70, 67-71) – с 9:00 до 16:30.

Напомним, также в краевой столице продолжаются двухдневные отключения горячей воды. С графиком можно ознакомиться по ссылке.