Планируется, что дорогу откроют в понедельник утром Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Главном управления МЧС по Северной Осетии предупредили, что с вечера 12 июля 2026 года для всех видов транспорта приостанавливается движение на участке Транскавказской автомагистрали. Это единственная дорога, связывающая Южную Осетию и Россию.

Как уточнили спасатели, проезд запрещен на отрезке Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. Причина – «невозможность обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств». Планируется, что дорогу откроют в понедельник, 13 июля, в 9 утра.

Ранее сообщалось, что в Дагестане 60 населенных пунктов остались без транспортного сообщения. Критическая ситуация возникла из-за проливных дождей и разлива рек.