Последствия атаки БПЛА на хутор Вязники ликвидируют на Ставрополье Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В хуторе Вязники Шпаковского округа продолжают устранять последствия атаки беспилотников, произошедшей утром 13 июля. После налета на территории промышленной зоны вспыхнул пожар, сейчас его ликвидируют экстренные службы.

О ситуации сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников в окрестностях Ставрополя.

«В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы», – написал Владимиров.

По предварительным данным, никто не пострадал. Из-за работы пожарной техники и спецслужб временно ограничили движение транспорта на участке дороги от железнодорожного переезда по улице Гагарина до пересечения улиц Гагарина и Батайской.

По данным Минобороны России, в период с 20:00 12 июля до 08:00 13 июля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 342 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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