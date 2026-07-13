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НовостиПроисшествия13 июля 2026 6:05

Последствия атаки БПЛА на хутор Вязники ликвидируют на Ставрополье

На месте происшествия работают экстренные службы
Ева ТКАЧЕНКО
Последствия атаки БПЛА на хутор Вязники ликвидируют на Ставрополье

Последствия атаки БПЛА на хутор Вязники ликвидируют на Ставрополье

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В хуторе Вязники Шпаковского округа продолжают устранять последствия атаки беспилотников, произошедшей утром 13 июля. После налета на территории промышленной зоны вспыхнул пожар, сейчас его ликвидируют экстренные службы.

О ситуации сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников в окрестностях Ставрополя.

«В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы», – написал Владимиров.

По предварительным данным, никто не пострадал. Из-за работы пожарной техники и спецслужб временно ограничили движение транспорта на участке дороги от железнодорожного переезда по улице Гагарина до пересечения улиц Гагарина и Батайской.

По данным Минобороны России, в период с 20:00 12 июля до 08:00 13 июля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 342 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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